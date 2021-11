Lite fly gjev store forhåpningar

Det er 6,47 meter og har berre to sete. Likevel ser tunge aktørar på dette mini-flyet som sjølve framtida til elflysatsinga i Noreg.

Elflyet ber kjenneteiknet LN-ELB. Det er slettes ikkje namnet som vekker mest oppsikt: Flyet er det fyrste som er sertifisert av europeiske luftfartsmyndigheiter (EASA).

Den såkalla typesertifiseringa inneber at ein ikkje treng spesiell løyve for å føre flyet.

– Flyet viser at det er mogleg å fly utan klimagassutslepp, seier Olav Mosvold Larsen.

Han er leiar for klimaprogrammet til Avinor.

POSITIV: Olav Mosvold Larsen i Avinor har trua på prosjektet. Foto: Avinor

– Vi må ta små skritt før bransjen lærer å fly utan klimagassutslepp, seier han.

Det er den slovenske flyprodusenten Pipistrel som har utvikla flyet. Flyet har rekkevidd på éin time.

Pipistrel Velis Electro Ekspandér faktaboks Vengespenn: 10,71 m

Lengde: 6,47 m

Sete: 2

Vekt (med batteri): 428 kg

Motoreffekt: 57,6 kW

Nyttelast: 172 kg

Marsjfart: 90 knop (167 km/t)

Avgangsstrekning gras/asfalt: 246/241 m

Klatreevne: 647 ft/min (3,3 m/s) Kjelde: Pipistrel/Teknisk Ukeblad

Desse kvalifikasjonane har ein prislapp på 1,7 millionar kroner, melde Avinor då bestillinga var gjort i fjor sommar.

Elflyprosjektet er eit samarbeid mellom Avinor, SAS, Widerøe, Noregs Luftsportsforbund (NLF) og Miljøstiftelsen Zero.

– Må bli større

Flyekspert og analytikar i Winair, Hans Jørgen Elnæs, har trua på utsleppsfrie fly i framtida, men trur flya må bli ein god del større før elfly verkeleg tar av.

– Eit småfly har ikkje særleg stor betydning for luftfarten. Ein treng passasjerfly med minst 20 sete, seier Elnæs.

Analytikaren meiner dette er steg i riktig retning, og viser mellom anna til Widerøe Zero som eit godt eksempel på elektrifisering av luftfarten.

Skal halvere utslepp innan 2022

Utslepp frå luftfart er ein betydeleg bidragsytar til auka førekomst av klimagassar i atmosfæren.

I 2017 stod den globale luftfarten for 2,3 % av utsleppa i verda. Det utgjorde 859 millionar tonn CO₂.

I løpet av 2022 skal Avinor sjølve halvere sine eigne utslepp. Saman med luftfartsbransjen har dei forplikta seg til å syte for at luftfarten er fossilfri innan 2050.

Regjeringa har i Hurdalsplattforma uttrykt støtte til elektrifisering av flya i Noreg.

– Det må koma ytterlegare statlege verkemiddel som driv fram ein meir miljøvenleg luftfart, med biodrivstoff og ny teknologi, heiter det i regjeringsplattforma.

LITE: Elflyet som vart vist fram er hakket mindre enn ein Airbus. Ca. 12 gongar mindre, faktisk. Foto: ZERO

Når elflyet no er tilgjengeleg for småflypilotar, er det nok mange som vegrar seg for lademoglegheitene når ein ser på kursen.

– Avinor har lova gratis lading på våre 43 lufthamner fram til 2025, og det kan vere greitt å vite med dagens straumprisar, seier Mosvold Larsen.

Brå landing for satsinga

Avinor sitt førre elfly måtte naudlande etter motorstopp under Arendalsuka i 2019, og dette flyet vart seinare kondemnert.

BOM STOPP: I 2019 måtte eit elfly naudlande ved Nordnestjønn i Arendal. Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

I mars konkluderte Statens havarikommisjon med at motorsvikten truleg skjedde grunna for lite kjølevæske etter eit motorskifte.

Til stades på lanseringa var dagleg leiar i Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland. I etterkant skreiv ho at det hastar med å få utsleppa til null.

– Dette viser at teknologien kjem raskare enn vi hadde sett for oss. No er det trong for politisk draghjelp for at vi skal få fleire slike fly, med plass til fleire, seier Aasland.

ZERO: Sigrun Gjerløw Aasland i Zero seier Noreg treng C02-fond for luftfarten og eit innovasjonssenter. Foto: ZERO

Zero-leiaren meiner at det no trengst to ting for å at elfly for alvor skal koma på banen.

– Vi treng eit C02-fond for luftfarten, og me treng eit innovasjonssenter, seier Aasland.