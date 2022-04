Lise Klaveness får Fritt Ord sin Honnør etter tale

Fotballpresident Lise Klaveness får tildelt Fritt Ord sin Honnør for sin «modige og direkte tale om menneskerettsbrot og diskriminering» på kongressen til Fifa i Qatar torsdag 31. mars.

Klaveness seier til Fritt Ord at ho tek i mot prisen som ein motivasjon til å jobba endå hardare for å beskytta fotballen og jobba for nødvendig endring.

Prisen består av ein sum på 100 000 kroner, og er delt ut av stiftinga Fritt Ord. Utdelinga skjer etter påske.