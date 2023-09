Lillebroren må ikke møte i retten

Hordaland tingrett har i dag behandlet spørsmålet om vitneførsel fra lillebroren i den alvorlige overgrepssaken som nå går for retten.

Kjennelsen fra retten er at lillebroren skal forklare seg i tilrettelagte avhør.

Storebroren er tiltalt for overgrep mot begge sine to yngre søsken, og forsvareren leverte krav om at lillebroren må møte i retten. Overgrepene skal ha skjedd da han var under 16 år, og dermed har det vært brukt tilrettelagte avhør i saken. Nå er den fornærmede over 16 og har vitneplikt mente forsvarer Alexander Sæle.

Dette er ikke retten enig i. Dommeren skriver i sin slutning at det skal gjøres supplerende tilrettelagte avhør.