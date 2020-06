Likevel nattog på Bergensbanen i sommer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etterspørselen på tog er nå så stor at Vy har valgt å snu i nattogssaken. Fra 29. juni vil nattogene mellom Oslo og Bergen derfor kjøre som vanlig.

– Nattogene åpner for bestilling fra midten av neste uke. Det blir også flere avganger på Flåmsbana, skriver Vy i en pressemelding.

Vy meldte forrige torsdag at de ville kutte nattogene i sommer fordi 85 prosent av passasjerene var borte med koronapandemien. Rødts Bjørnar Moxnes kalte da avgjørelsen «jernbanepolitikk i bakvendtland».

Vy viste også til at smittevern var vanskeligere på nattog enn på dagtog.

– Jeg kan ikke skjønne at det er mer smittsomt å ha en kupé med to køyer enn å sitte i et stort fellesrom, sa fylkespolitiker i Vestland, Jana Midelfart-Hoff (H), som er lege.

– Tidenes sjanse

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, raste mot kutt i nattogtilbudet.

– Dette er helt hårreisende. Når vi skal åpne opp samfunnet igjen, er det å etablere miljøvennlige vaner viktig. Dette er tidenes sjanse til å marknadsføre et fantastisk tilbud når de fleste nordmenn i år skal feriere i hjemlandet.

Nå har Vy snudd og tilbyr likevel nattog ut sommeren for reiseglade nordmenn.

