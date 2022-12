Likevel ikkje brann i helikopter

110-sentralen melde klokka 19.30 at flytårnet på Flesland melde om indikasjon på brann i eit helikopter som var på veg inn for landing. Ti minutt seinare hadde helikopteret landa. Situasjon er avklart, det skal ikkje vere brann, men Laksevåg stasjon drar for å kontrollere, melder 110-sentralen.