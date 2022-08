Liften blir flytta, men framleis busskaos

Liften som køyrde seg fast i den viktigaste buss-traséen i Bergen sentrum er no i gang og i ferd med å flyttast ut av vegen. Politiet melder at «usannsynleg mange bussar står i kø», at buss-proppen nok vil henga igjen ei god stund, men at det straks blir litt flyt igjen.