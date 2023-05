Leteaksjon ved Myrdal etter funn av tomt telt

Politiet har satt i gang leteaksjon ved Myrdal langs Bergensbanen etter at det har blitt funnet et telt i området som har stått tomt over flere dager.

Vest politidistrikt melder at de foreløpig ikke har noen konkrete opplysninger om hvem eller hvor mange som har bodd i teltet.

Fire personer frå Aurland Røde Kors Hjelpekorps bistår nå politiet i letingen.