Leteaksjon på Nordnes etter mulig savnet person avsluttet

Nødetatene har rykket ut til Nordnes i Bergen for å sjekke om det er en mulig savna person i sjøen.

Det er meldt om at det kan være en person som har gått under vann ved Nordnes sjøbad. Nødetater er på stedet, og søk er iverksatt.

– Vi fikk inn en melding klokken 17.02 der det kan hende, men det er høyst usikkert, at det er en person som er savnet ute i vannet, sier vaktkommandør ved 110 Vest, Jan Ove Haga.

Brannvesenet har rykket ut med to brannbiler og en båt for å bistå i søket.

Klokken 18.14 melder politiet at det er ingen indikasjoner på at noen personer er savnet, og at redningsaksjonen derfor er avsluttet.