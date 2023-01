Lerøy meiner Noreg taper på ny skatt

Lerøy Seafood Group ASA har no sendt sitt høyringssvar på regjeringa sitt forslag om grunnrenteskatt på havbruksnæringa.

– Har me verkeleg ei regjering som ønskjer at Noreg skal tapa inntekter og arbeidsplassar, spør konsernleiar Henninge Beltestad i ei pressemelding.

Konsernet meiner det er store svakheiter ved forslaget til regjeringa. Dei skriv at det ikkje er nøytralt utforma, og meiner investeringsprosjekt som er lønsame før skatt kan bli ulønsame etter skatten er betalt. Då kan konsekvensen bli at slike prosjekt ikkje blir gjennomførte, noko som ifølgje Lerøy gjer at Noreg risikerer store samfunnsøkonomiske tap.