Lengre ventetider i grensekontrollen

Politiet, som bemannar grensekontrollen ved fleire av Avinors lufthamner, trappar opp streiken frå onsdag.

Det kan bety to til tre timars ventetid i grensekontrollen ved Oslo lufthamn, Bergen lufthamn og Stavanger lufthamn, melder politiet.

Køane gjeld dei som skal til destinasjonar utanfor Schengen-området. Om desse følger rådet om tidleg oppmøte, er det venta at køane blir avvikla under estimert ventetid.

I tillegg til auka ventetid vil det på lufthamnene vere avgrensa moglegheiter for å få ustedt nødpass.

Avinor varslar at dei følger situasjonen nøye og vil hjelpe til med informasjon og eventuell køstyring.

For kommersiell luftfart er det ikkje varsla at meteorolog-streiken vil få store operative konsekvensar dei næraste dagane. Luftfartstilsynet opnar for å fly sjølv om enkelte av meteorologitenestene manglar.