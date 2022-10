Mange unge var til stede under siste dag i rettssaken etter at 18 år gamle Lena Maria Aase døde i en bilulykke i Valestrandsvegen på Osterøy i fjor.

En trykket stemning vitnet om en hendelse som både har preget og splittet lokalsamfunnet.

Aktor ba om ett års fengsel for den 19 år gamle bestevenninnen til avdøde. Kvinnen sto tiltalt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død.

Da rettssaken startet denne uken, nektet hun straffskyld.

– Var ikke uaktsom

– Hun har ikke vedgått seg noe grad av skyld, selv om det er åpenbart at hun har tatt bevisst risiko. Det er grov uaktsomhet, sa aktor Rune Malt, som også ba om at den tiltalte fratas førerkortet i fire år.

Forsvarer Kjetil Ottesen ba på sin side om at 19-åringen frifinnes, subsidiært at hun dømmes på mildeste måte.

Han la vekt på tiltaltes forklaring om at hun mistet kontrollen over bilen fordi det kom et dyr ut i veien.

– Når årsaken er at hun kvepper, er hun ikke uaktsom. Hun må frifinnes for dette.

Aktor Rune Malt mener at det er åpenbart at den tiltalte kvinnen har tatt bevisst risiko. – Det er grov uaktsomhet, mener han. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Har opplevd fordømmelse

Forsvareren beskriver en veldig vanskelig rettssak preget av tung stemning.

– Min klient har opplevd fordømmelse av mange. Hun håper at de som har fulgt rettssaken kanskje får et litt bredere innblikk i hva som har skjedd, og årsaken til at hun formelt sett ikke erkjenner straffskyld selv om hun kjenner på et moralsk ansvar for det som har skjedd.

Psykologen til den tiltalte forklarte seg også, og la vekt på at 19-åringen har mistet mange venner etter hendelsen.

Hun beskrev i tillegg at den tiltalte oppfyller kriteriene for posttraumatisk stresslidelse, og at hun nå går på antidepressiver.

Tiltaltes forsvarer, advokat Kjetil Ottesen, sier at den nitten år gamle kvinnen har opplevd fordømmelse av mange etter ulykken. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Flere reagerte på hastigheten

Den tiltalte skal ha holdt en fart på minst 104 km/t i en 60-sone før hun mistet kontroll over bilen i en venstresving.

Bilen traff en fjellknaus, rullet rundt og ble liggende på taket.

Lena Maria Aase (18) døde umiddelbart av skadene hun ble påført.

Det ble lagt ned blomster ved ulykkesstedet på Osterøy etter den fatale ulykken. Foto: Therese Pisani / NRK

De to kvinnene satt i én bil. Kjærestene deres og en venn kjørte en annen bil.

Bilister som kom imot dem reagerte på farten de holdt.

Aktor trakk under prosedyren frem vitnebeskrivelser av kjøringen til den tiltalte.

Et vitne som ble forbikjørt av den tiltalte beskrev at den tiltalte sin bil nesten ble involvert i en ulykke kort tid før ulykken.

– En stor belastning at hun ikke erkjenner straffskyld

Faren til den tiltalte 19-åringen fortalte om ulykkeskvelden, og beskrev en datter i sjokk da han først snakket med henne på telefonen.

– Hun fortsatte å gjenta at det var et dyr som var kommet ut i veien.

Faren til avdøde Lena Maria Aase fortalte gråtkvalt om det store savnet etter datteren.

– Vi opplever det som en stor belastning at den tiltalte ikke erkjenner de faktiske forholdene og erkjenner straffskyld. Hadde ikke farten vært så høy, så hadde ikke ulykken fått det tragiske utfallet.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik la ned en påstand om at den tiltalte skulle dekke kostnadene for gravferden, samt betale oppreisningserstatning til de etterlatte.