Kvinnen på 19 år gråt da hun møtte i Hordaland tingrett mandag morgen.

Her må hun svare på tiltalen for kjøreturen med det hun beskriver som sin beste venninne på Osterøy i august i fjor.

– Jeg har så dårlig samvittighet og så vondt inni meg.

Det var Lena Maria Aase (18) som mistet livet i ulykken. Hun satt i bilen sammen med den nå 19 år gamle kvinnen.

Hun står nå tiltalt for å uaktsomt ha forvoldt en annens død. Straffelovens paragraf 281 kan gi fengsel i opp til seks år.

Dagen etter ulykken kjørte ungdommer på Osterøy i kortesje for å minnes 18-åringen.

I retten var det en svært trykket stemning da de involverte i ulykken forklarte seg på sakens første dag.

Venner og medelever kjørte kortesje i Valestrandsvegen på Osterøy etter at en ung kvinne mistet livet i en trafikkulykke. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Hadde aldri skjedd om jeg ikke kvapp

I retten fortalte kvinnen at hun mistet kontrollen over bilen, fordi det kom et dyr ut i veien.

Hun vet ikke helt sikkert hva det var, men tror det var en katt.

– Jeg skvatt veldig. Jeg har aldri blitt skremt av noe på den måten før, sa hun.

Hun skal ha holdt en fart på minst 104 km/t i en 60-sone i Valestrandsvegen på Osterøy. Likevel mener hun at dødsulykken bare skyldes et uhell.

Politiadvokat Rune Malt er aktor i saken. Han spurte:

– Hadde du håndtert situasjonen bedre med lavere fart?

– Det vet jeg ikke. Dette hadde aldri skjedd om jeg ikke kvapp, svarte hun.

Politiadvokat Rune Malt (til venstre) er aktor i saken. Her står han sammen med kvinnens forsvarer, advokat Kjetil Ottesen. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Reagerte på farten

Ulykken skjedde da fem ungdommer skulle på butikken en lørdagskveld i august i fjor.

De to kvinnene satt i én bil. Kjærestene deres og en venn kjørte en annen bil.

Bilister som kom imot dem reagerte på farten de holdt.

– Jeg fikk litt trekk da jeg møtte den første bilen. Jeg tenkte «det var nære på». Så ser jeg en bil til, fortalte et vitne i retten.

I en venstrekurve mistet tiltalte kontrollen over bilen.

Bilen traff en fjellknaus, rullet rundt og ble liggende på taket.

Bilen fikk store materielle skader i sammenstøtet. Lena Maria Aase (18) døde umiddelbart av skadene hun ble påført.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier at det er en stor tilleggsbelastning at tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Husker at ingen svarer når han ropte

Lenas kjæreste forklarte at han tok to runder i rundkjøringen mens han ventet på at de skulle ta dem igjen.

Da venninnene ikke kom etter, kjørte de tilbake for å se etter dem. Da han kommer til ulykkesstedet, ser han at bilen ligger opp ned.

– Jeg roper og spør hvor Lena er, men ingen svarer meg, forklarte han gråtkvalt.

Han sier at den tiltalte venninnen kommer bort til ham, og sier noe han reagerer på.

– Hun sa at jeg måtte si at det kom et dyr eller noe ut i veien. Lena var fortsatt i bilen, og så var det det hun tenkte på, sa han.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik sier at det en stor tilleggsbelastning for familien at tiltalte ikke erkjenner de faktiske forhold eller straffskyld.

Foto: Therese Pisani / NRK

Har mistet kontakten med venner

Tiltalte fortalte at det ikke går en dag uten at hun tenker på smellet. Hun sa samtidig at hun har mistet kontakten med vennene hun hadde før ulykken.

– Jeg føler at de ikke har lyst til å ha noe med meg å gjøre, sa hun.

Dagen etter dødsulykken kjørte venner og medelever i kortesje.

Flere samlet seg, gråt og la ned blomster på ulykkesstedet. Naboer langs veien flagget på halv stang.