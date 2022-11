Lena Maria (18) døde på Osterøy – venninnen frikjent for uaktsomt drap

Kvinnens forsvarer Kjetil Ottesen sier til NRK at straffen til kvinnen er 30 dagers betinget fengsel.

Hun er frikjent for å ha forårsaket ulykken som førte til at Lena Maria Aase (18) døde 21. august i fjor.

– Min klient er dømt for å ha kjørt uaktsomt med for høy hastighet, men retten har frikjent henne for det alvorligste forholdet - ansvar i forhold til selve dødsulykken, opplyser kvinnens forsvarer, Kjetil J. Ottesen til NRK.

Dette er fordi kvinnen forklarte i retten at årsaken til ulykken var at hun skvatt da et dyr kom ut i veien forut for hendelsen og derfor mistet kontrollen, opplyser forsvareren.

– Hun ble derfor også frikjent for erstatningsansvar, siden retten mener hun ikke har vært grovt uaktsom, sier Ottesen.

Dødsulykken skjedde da en vennegjeng skulle på matbutikken en varm lørdagskveld.

De fordeler seg i to biler.

På vei til Lonevåg på Osterøy kjører de bilene fort. Flere forbipasserende reagerer på farten.

Så mister kvinnen bak rattet kontrollen over bilen. Hun kjører inn en fjellknaus og krasjer. Bilen havner på taket. Venninnen hennes Lena Maria Aase (18) mister livet i ulykken.

Forklarte at det var et dyr i veien

Den tiltalte kvinnen (19) nektet straffskyld. I retten fortalte hun at hun mistet kontrollen over bilen, fordi det kom et dyr ut i veien.

Aktor Rune Malt utfordret henne på farten hun holdt, og spurte:

– Hadde du håndtert situasjonen bedre med lavere fart?

– Det vet jeg ikke. Dette hadde aldri skjedd om jeg ikke kvapp, svarte hun.

Venene og medelever kjørte i en kortesje i Valestrandsvegen på Osterøy etter at Lena Maria Aase mistet livet i en ulykke i fjor. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Ba om ett års fengsel

Aktor ba om ett års ubetinget fengsel for kvinnen. Han ba samtidig om at den tiltalte fratas førerkortet i fire år.

– Hun har ikke vedgått seg noe grad av skyld, selv om det er åpenbart at hun har tatt bevisst risiko. Det er grov uaktsomhet, sa han under sin prosedyre.

Kvinnens forsvarer, advokat Kjetil Ottesen, mente at kvinnen skulle frifinnes.

– Når årsaken er at hun kvepper, er hun ikke uaktsom. Hun må frifinnes for dette, sa han.

Han understreker at hun kjenner på et moralsk ansvar for et som har skjedd. Selv om hun formelt sett ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient er fryktelig lei seg for det som har skjedd, og vil bære med seg det fryktelige utfallet av denne fatale kjøreturen resten av livet, sier Ottesen.

Kvinnen håper at dommen blir stående, sier han.

Aktor Rune Malt ba om at den tiltalte kvinnen skulle dømmes til fengsel i ett år. Og at hun skulle fratas førerkortet i fire år. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mistet venner etter ulykken

Det var en trykket og vond stemning da rettssaken gikk i Hordaland tingrett.

Mange ungdommer hadde møtt frem for å følge saken. Og den tiltalte 19-åringen forklarte at hun hadde mistet kontakt med flere venner etter ulykken.

– Jeg føler at de ikke har lyst til å ha noe med meg å gjøre, sa hun.

– Det har også vært tungt for min klient at mange har forhåndskonkludert og ment mye om saken i lokalsamfunnet og i kommentarfelt, sier forsvarer Ottesen.