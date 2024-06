Leiteaksjon etter kvinne på Finse

Ei kvinne som tok tog frå Bergen laurdag er sakna, og politiet startar ein leiteaksjon på Finse onsdag kveld.

Det skriv Bergens Tidende.

Operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Helge Blindheim, seier til avisa at kvinna, som bur austpå, ikkje er komen heim og at dei er uroa for at det kan ha skjedd noko.

Kvinna har blitt observert på Myrdal stasjon, men politiet har opplysningar om at kvinna skal ha kome til Finse. Dei startar difor søk ved jernbanestasjonen.

Leitemannskap kjem med eit tog som går frå Voss klokka 19.00. I tillegg til politi hjelper Røde Kors til. Også Norske Redningshunder stiller, og Norsk Folkehjelp stiller med dronar.