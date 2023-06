Leitar etter to unge biltjuvar

Politiet leitar etter to ungar personar som har stole ein bil i Evanger ved E16 og stukke til skogs. Det var vegarbeidarar som først melde ifrå til politiet om ein bil med to unge personar som ikkje verka til å vere i stand til å køyre bil. Ungdommane har stukke til skogs. Bilen dei køyrde med synte seg å vere stolen etter at den stod parkert med nøklane i.