– Det er ei tragisk ulykke der tre unge personar miste livet, seier politiadvokat og påtaleansvarleg Merete Sundal til NRK.

Statsadvokaten legg vekk saka om trafikkulykka i Florø i september 2023, der to bilar var involvert og tre unge personar omkom.

Sundal seier det har vore ei krevjande sak.

– Dette er ei sak som råkar mange, og det har vore viktig å kome til botns av den. Vi har hatt ei brei og grundig etterforsking, seier ho.

Skjedde grunna førarfeil

To bilar var involvert, og alle tre som sat i den eine omkom. To personar som sat i den andre fekk lettare skadar.

Førarane av begge bilane fekk status som sikta i saka, og køyretøya blei tatt i beslag.

I ei pressemelding opplyser politiet om at dei fekk opplysningar som gjorde at førar av bil nummer to, som blei påført lettare skadar, ikkje kunne lastast for ulykka.

Saka mot han er lagt som inkje straffbart forhold bevist.

Politiet har difor konkludert med at ulykka skjedde grunna ein førarfeil frå fører av bil nummer ein, og saka er lagt vekk fordi sikta er omkomen.

Har ikkje avdekka manglar

Politiet har innhenta vitneforklaringar, har gjennomført tekniske undersøkingar.

Det har ikkje blitt avdekka feil eller manglar ved køyretøya som kan ha forårsaka verken kollisjon eller den etterfølgande brannen.

Politiet melder også at det ikkje er mistanke om rus eller medisinske grunnar som kan forklare ulykka.

Sundal opplyser at brannen kom som følge av skader i bilen i samband med ulykka.