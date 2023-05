Legg vekk saka mot mann i 50-åra på Stord

Politiet legg vekk saka etter at ei kvinne i 50-åra blei funnen død i sjøen ved Nordvik på Stord i november i fjor, melder BT. Ein mann i 50-åra fekk status som sikta, men allereie same kveld sa politiet at mistanken var svekt.

No er saka lagt vekk, opplyser Kjell Peter Neset som er forsvararen til mannen, til BT. Han meiner påtalemakta har brukt for lang tid på å koma til ei avgjerd.