Legg vekk sak der barnevernsbarn døde

Statsadvokaten legg vekk saka der ei 13 år gamal jente under barnevernets omsorg døydde tidlegare i år, det skriv Bergens Tidende. – Saka er lagt vekk som intet straffbart forhold, seier statsadvokat Folke Åmlid til avisa.

13-åringen hadde vore under barnevernets omsorg i sju månadar då ho døydde. Politiet starta etterforsking.

Saka er framleis under etterforsking hjå Spesialeininga for politisaker, som undersøker kvifor politiet ikkje gjorde noko då barnevernet varsla same kvelden som jenta døydde. Også Statsforvaltaren i Vestland held tilsyn i saka.