Legg vekk sak

Politiet har no lagt vekk sakene mot mannskapet på seismikkfartøyet Ramform Victory i Florø, som politiet etter ein kontroll i førre veke meinte ikkje hadde arbeidsløyve. 25 av mannskapet fekk då varsel om at dei vart utviste. I ei pressemelding skriv politiet i dag at reiarlaget har levert dokumentasjon som gir grunnlag for å konkludere med at alle av mannskapet kjem inn under unntaksbestemmelsane i lova, og at sakene mot mannskapet og reiarlaget vert lagt vekk.