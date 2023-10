Legg opp til vidare planlegging av Hordfast

Samferdsledepartementet skriv i sitt budsjettforslag at dei legg opp til vidareføra arbeidet med reguleringsplanar og forundersøkingar for E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast). Dei legg også opp til å vidareføra arbeidet med kommunedelplanar for prosjektet E39 Bokn–Bømlafjorden i Vestland og Rogaland.