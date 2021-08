Legevaktsjef vil gjere som danskane: – Snart er heile Bergen nærkontaktar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Både Bergen og Trondheim har fredag fleire nysmitta enn nokon gong sidan covid-19-pandemien starta. Det siste døgnet er det registrert 129 nye tilfelle av koronasmitte i Bergen og 113 i Trondheim.

– Smitten stig og har gjort det i lengre tid. Deltaviruset smittar veldig lett, og i hovudsak er det unge uvaksinerte som no blir smitta. Dette uroar meg, seier legevaktsjef Dagrun Linchausen i Bergen.

Ho seier det no er ei krevjande oppgåve å få ringt ut til alle smitta og varsla dei, samt å kartleggja nærkontaktar.

– Sett på spissen er snart heile Bergen nærkontaktar. Då er ikkje strategien vår berekraftig lenger.

VAKSINASJON: Bergen har byrja med drop-in-tilbod for dei som ynskjer å vaksinera seg. Her er det studentar som står i kø ved Sentralbadet. Foto: Ingeborg Kløve-Graue / NRK

Kritisk i fleire byar

Legevaktsjefen peikar på at det er motstridande å prøve å smittespora alle når ein samstundes opnar opp samfunnet og lar smitten spreia seg i befolkninga.

Torsdag varsla byrådet i Bergen at kapasiteten for smittesporing i byen er i ferd med å bryta saman, og kravde svar frå regjeringa.

Fredag svara helseministeren og helsedirektøren at kommunar med kapasitetsproblem bør prioritera vaksinasjon, og deretter testing, framfor smittesporing.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at nokre kommunar melder om at enkelte smitta har hatt 150–200 nærkontaktar.

– Utbrotet blant dei i 20-åra var kanskje overraskande kraftig, men me fekk alt for dårleg tid til å rigga det nye test- og smittesporingsregimet. Det har vore krevjande å kommunisera korleis ein skal testa dei som er fullvaksinerte, beskytta og uvaksinerte, seier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim.

KØAR: Bergen og andre storbyar har kapasitetsproblem i pandemiarbeidet og opplever lange køar for både testing, vaksinering og smittesporing. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Sjå til Danmark

No meiner legevaktsjefen i Bergen at norske styremakter heller må gjera som Danmark.

Regjeringa i nabolandet til Noreg varsla i dag at dei frå 10. september ikkje lenger skal handsama covid-19 som ein samfunnskritisk, meldepliktig sjukdom.

– Når så mange nordmenn er smitta, og folk blir litt mindre sjuke enn i starten av pandemien, kan det hende me i Noreg bør sjå til Danmark og gjera som dei, meiner Linchausen.

Det inneber å legga mindre vekt på å rapportera smittetilfelle og kartlegga smittevegar. Linchausen tek til orde for å forenkla både melderutinane og krava til testkvalitet.

– Det viktigaste er å finna dei sjuke, hjelpa og isolera dei, slik helseministeren også seier. Og me må byrja å stola på hurtigtestane, slik at flest mogleg får testa seg.

– Kva med varsling av nærkontaktar?

– Med smittetrykket vi har no, kan det hende me må overlata meir til den enkelte om å varsla vidare. Og me oppmodar alle til å avgrensa kor mange dei er i saman med.

PRESSA: Fungerande byrådsleiar Lubna Jaffery i Bergen etterlyste prioriteringshjelp og er nøgd med svara regjeringa gav i dag. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Glad for signala frå regjeringa

Helseminister Bent Høie (H) meiner nasjonale styremakter med dagens nye prioriteringssignal har tatt omsyn til naudropa frå dei mest pressa kommunane.

– Nettopp utfordringane byrådsleiaren i Bergen har tatt opp er det me svarer ut i dag, seier han.

Fungerande byrådsleiar i Bergen, Lubna Jaffery (Ap), seier ho er glad for signala frå Høie og Guldvog.

– Smittesporinga vil bli annleis. Særleg viss du har hundre nærkontaktar. Då er det ikkje sikkert kommunen ringer alle desse. Du må ta noko ansvar sjølv, seier Jaffery, som presiserer at dei ikkje skal slutta heilt med smittesporing.

Medan byrådet innarbeider og tilpassar dei nye føringane frå regjeringa, blir den lokale smittevernforskrifta for Bergen no forlenga tre dagar, til og med onsdag 1. september.

Dette er smitteverntiltaka som gjeld i Bergen til og med 1.september (forlenga to gonger). Maks 10 personar samla i private heimar. Her gjeld ikkje fullvaksinerte.

Påbod om å bruke munnbind der ein ikkje kan halde ein meter avstand.

Påbod om bruk av munnbind i taxi.

Anbefalt å ha heimekontor om ein må ta kollektivtransport til arbeid. Tiltak på serveringsstader Plikt til å registrere gjestar på serveringsstadar.

Lik skjenketid for ute- og inneservering, slik at ein kan skjenke like lenge ute som ein har lov til å skjente inne.

Plikt til at det skal brukast munnbind på serveringsstadar når tilsette og gjestar beveger seg i lokalet og det er fare for at avstandskravet på ein meter ikkje kan overholdes.

Lydnivået på stadar der det blir spelt musikk skal justerast til eit nivå som gjer det mogleg for gjestar å prate saman med ein meters avstand. Besøksrestriksjonar på sjukeheimar maks to besøkande kvar dag.

påbod om munnbind på besøkande.

tilsette må bruke munnbind der ikkje to meter avstand kan holdast.