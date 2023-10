Lege dømt til fengsel for grovt bedrageri

En eldre fastlege er i Hordaland tingrett dømt til 90 dagers fengsel for grovt bedrageri av 168.000 kroner.

– Jeg føler at jeg har gjort min legejobb på en samvittighetsfull måte. Jeg har ikke ønsket å svindle noen, sa den erfarne legen under rettssaken, skriver Bergensavisen (BA).

Han ble funnet skyldig i å ha sendt inn uriktige refusjonskrav. I 2019 var han den legen i landet som fikk mest i refusjon fra det offentlige knyttet til utførte legetjenester, skriver BA.

Tingretten skriver blant annet i dommen at tillitsbruddet som legen har gjort seg skyldig i, er grovt og alvorlig:

«Bedrageriet er utført av en profesjonell aktør som gjennom sitt yrke mottar utbetalinger uten noen kontroll i samtid. Bedrageriet har pågått over lang tid og gjelder et relativt stort beløp. Tillitsbruddet i denne saken er grovt og alvorlig. Det er nødvendig å reagere med ubetinget fengsel av en viss lengde», heter det i dommen.

Retten slår fast at legens handlemåte og det relativt store antallet uriktige refusjoner etterlater et klart inntrykk av at det var målrettede handlinger for å skaffe seg urettmessig refusjon.

Legen nektet straffskyld og fortalte i retten om konsekvensene for ham i form av en knust privatøkonomi og fratatt legelisens.

Han fortalte om svært lange arbeidsdager hvor det innimellom kunne bli 30–40 pasienter på én dag, skriver BA.

(©NTB)