Kommunedirektør i Sogndal, Tor-Einar Holvik Skinlo

– All ekstern lags- og organisasjonsaktivitet vert handsama likt i Sogndalsskulen. Når det gjeld arbeidet med §9-a, at alle har rett på eit trygt og godt skulemiljø, har det inga tyding kva slags organisasjon som vil låne klasserom, eller møtast, i skuletida. Kristent ungdomslag, AUF, FpU, speidaren, Røde Kors osv.

I læreplanen sin overordna del, kapittel 2.1, står det om sosial læring og utvikling:

Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig.

Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen.

Det er i fellesskapa på skulane våre at dette arbeidet føregår. Ein fragmentert situasjon der ulike lag og organisasjonar held møter for medlemmene sine i skuletida, er uheldig. Det gjeld òg bruk av ressursar; dei tilsette på skulane har, i høve §9-a, plikt til å følgje med på om alle har eit trygt og godt skulemiljø. I elevundersøkinga seier nesten halvparten av dei som kryssar av for at dei blir mobba at ingen vaksne på skulen visste om mobbinga. Me må vere til stades der elevane er.

Arbeidet med trygt og godt skulemiljø for alle og sosial og fagleg læring og utvikling må sjåast i ein brei kontekst. Dette heilskaplege arbeidet som skulane og dei tilsette i Sogndalsskulen gjer kvar dag, er tufta på fellesskapet i skulemiljøa våre.

I arbeidet med fagleg og sosial læring og utvikling, framsnakkar og støttar Sogndalsskulen lags- og organisasjonsarbeid. Det er ein viktig del av det norske systemet, òg me gjer mykje for å legge til rette for dette.

Skulebygga våre er tilgjengeleg gratis etter klokka 1430, det er enkle system for å tinge og låne nøkkel.