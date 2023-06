Lauslaten russer vert ikkje arrestert trass ny dom i Høgsterett

Høgsterett slo i dag fast at flyforbodet i forskrifta om svar på Russland sin militære aggresjon mot Ukraina, også omfattar droneflyging.

Det betyr at ein britisk-russisk statsborgaren, Andrey Yakunin, som var tiltalt for å ha floge dronar over Svalbard, likevel kan bli straffa. Han er tidlegare frifunnen i tingretten og lagmannsretten.

Russiske Maxim, som vart dømt til fengsel i 90 dagar i Hordaland tingrett for å ha floge dronar i Ullensvang, vart lauslaten etter 45 dagar grunna frifinninga av Yakunin.

Statsadvokat Marit Formo seier at dette betyr at Hordaland tingrett sin dom mot Maxim er rett.

Dette vil uansett neppe få betydning for ham, og det vil ifølgje Formo truleg ikkje vera aktuelt å be han sona resten av straffa si så lenge han oppheld seg utanfor Noreg.

Dei har førebels ikkje teke stilling til kva som skjer om han kjem tilbake til Noreg.