Lasteskip på grunn utenfor Kalvåg

Redningsselskapet rykket ut i natt etter at et lasteskip grunnstøtte ved Olaskjæret i Kalvåg, melder de. Ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. Kystvakten og redningsskøyta «Bergen Kreds» bistår videre for å slepe havaristen av grunn i morgentimene.