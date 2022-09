Lastebil sperrar veg

Lastebilen som tidlegare sperra vegen ca. to kilometer vest for Lavik ferjekai er no flytta til ei avkøyrsel. Vegen er no open. Lastebilen sperra fylkesveg 607 Hellebøstranda i rundt 20 minuttar. Bilbergar er på veg til staden, og berginga vil truleg påverka trafikken. Det er uvisst kor lenge det vil vara.