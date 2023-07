Lastebil skal ha kjørt inn i gangbro i Bergen

Ulykken skal ha skjedd i Olsvik. Førerhuset har store skader, og tilstanden på sjåføren er ukjent. Det er ikke meldt om skader på andre personer.

Nødetater rykker ut, og det blir trafikale problemer, melder Vest politidistrikt.

Politiet melder i en oppdatering at hele gangbroen har rast ned over bilen - og at føreren er fastklemt i ulykken.