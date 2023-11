Lastebil rev ned kabler og stolper

En lastebil med en gravemaskin på planet rev ned ledninger og to lyktestolper i Solheimslien i Bergen i morges. Det er nå ryddet på stedet. Solheimslien var i en periode stengt. Det førte til problemer for busstrafikken i området. Veien er nå åpnet igjen for trafikk.