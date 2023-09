– Her ryk nok laurdagskvelden min, ja, seier bilbergar Anders Frydenlund.

Eit vogntog lasta med åtte bilar hamna utfor vegen og velta i grøfta på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet i Vestland fylke laurdag ettermiddag.

– Det er stort sett nye bilar, og nokre av dei er nok dyre bilar. Eg ser blant anna to store, nye, elektriske BMW-ar og ein Porsche, seier bilbergar Frydenlund.

Ulukka skjedde om lag sju kilometer frå fylkesgrensa mellom Vestland og Viken.

Sjåføren skal ikkje ha blitt skada i ulukka. Vogntoget var på veg vestover.

Må krana ut bilane

Først må bilane som stod i «andre etasje» løftast av med ei kran. Når det er gjort, må bilane i «første etasje» festast godt fast med stroppar før vogntoget kan bergast opp frå grøfta.

– Bilane som står nederst får me ikkje ut, så dei må stå på hengaren når me bergar, seier Frydenlund.

Anders Frydenlund, bilbergar hjå Vangsgutadn. Foto: Jan Christian Jerving

Han reknar med det blir midnatt før dei er ferdige.

– Vegen må truleg stengast heilt når sjølve vogntoget skal opp att på vegen. Men først skal me skal løfta av bilane på det øvste nivået, og då reknar eg med at me klarer å halda ope det eine køyrefeltet, seier Frydenlund.

Han fortel at nokre av bilane på lasteplanet har blitt skada.

Foto: Jan Christian Jerving

Stor ryddejobb

– Det er ingen lekkasje frå bilen og ikkje meldt om nokon skadde, seier Håkon Myking i brannvesenet.

Politiet fekk melding om velten klokka 15.34.

Det er brei veg på staden og vanlegvis gul midtstripe, men på eit strekk på eit par hundre meter er asfalten «fresa ned», slik at underlaget minner om grus.

Førebels er ei vegbane stengd og det er manuell dirigering forbi plassen.