Lastebil køyrde i kurvlift

Ein person er sendt til sjukehus i Førde med luftambulanse, og ein med ambulanse, etter at ein lastebil køyrde inn i ein kurvlift i Seimsdalstunnelen i Årdal. Arbeidet skal ha føregått i ei høgd på over ti meter. Ulukka vart meldt like før klokka 13. Skadeomfanget er uvisst, men dei to som var i kurven skal ha fått fall- og slagskader i samband med samanstøyten. Begge er bevisste. Politiet er på staden og gjer ei rekkje undersøkingar. Vegen er stengd.