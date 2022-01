Det var i svingane ved Håradalen, like ved Røldal skisenter i Ullensvang kommune, at ein semitraileren køyrde av vegen og ramla ned ein lang bakke like før klokka 19:00 måndag kveld.

– Det er snakk om at traileren har ramla 15 meter ned, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tom Johannessen.

Ifølge Johannessen var føraren aleine i bilen då ulykka skjedde. Personen var våken då naudetatane kom til staden, men vart sendt til Odda sjukehus i ambulanse.

– Han var medviten, men skadd, seier vaktkommandør i 110-Vest, Håkon Myking.

GLATT: Ulykka skjedde like ved Røldal skisenter i Ullensvang kommune. Vegen er svingete og det skal ha vore svært glatt.

Måtte klatre opp for å få hjelp

Traileren skal ikkje vera synleg frå vegen og ingen var vitne til ulykka, ifølge vaktkommandør på 110-Vest, Ronald Drotningsvik.

– Føraren skal ha brukt 30 minutt på å kome seg opp igjen til vegen der han fekk varsla føraren av ein brøytebil som ringde etter hjelp.

Ifølge Vest politidistrikt skal det vera veldig glatt på staden.

Røldalstunnelen og Seljestadtunnelen var i ein periode stengt på grunn av trafikkuhellet, men er no opna for fri ferdsel, melder Vegtrafikksentralen.

Full av avfall

Semitraileren, som er registeret i Estland, skal ha frakta avfall då han køyrde av vegen.

Det er ikkje politiet eller brannvesenet kjent kva type avfall det er snakk om.

– Det skal ikkje vera noko farleg avfall, seier Drotningsvik frå 110-Vest.

Han fortel at arbeidet med å få bil og avfall opp og vekk først byrjar i morgon tidleg.