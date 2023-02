Lastebil har køyrt av vegen i Eikefjord

Ein lastebil har køyrt av vegen og ligg no på sida i Eikefjord, ved Svarthumle på riksveg 5 i retning Florø. Hendinga skjedde i Ramsdalsvegen like over klokka 6. Føraren er ikkje fastklemd, og det er ikkje meldt om personskade. Klokka 7.30 er entreprenør på veg til staden for å tømma bilen for varer. Det kan ta tid før vegen opnar for fri ferdsel, melder Vegtrafikksentralen. Det er glatt på staden, melder politiet.