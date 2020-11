Lars Arne Nilsen tilbake i Bergen: – Eg blir skuffa om Brann-publikumet ikkje tek godt imot meg

– Eg har berre gode minner frå tida i Bergen, og gler meg til å sjå alle på Stadion igjen, seier Lars Arne Nilsen til NRK.

Laurdag står han atter på sidelina på Brann Stadion, men denne gang med treningsklede med Aalesund-logo.

Han fekk sparken frå Brann i august, etter kampen mot Vålerenga i 12. runde. Brann låg Brann på åttandeplass på tabellen.

13 kampar seinare har Brann vikla seg ned i nedrykksstriden.

På telefon frå Ålesund er Nilsen lite lysten på å kommentere kva som gjorde at han mista jobben.

– Det vil eg ikkje snakke om. No gjeld det å fokusere på framtida med AaFK.

– Men hadde Brann vore i nedrykksstriden om du framleis hadde vore trenar?

– Det har eg ikkje tenkt å kommentere, seier han.

AALESUND: Turen frå Brann og Bergen gjekk vidare til Aalesund. Dei ligg på sisteplass, men kan laurdag vere med på å dra Brann med seg ned i 1. divisjon. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / Svein Ove Ekornesvåg

Håper Brann klarer seg

Botnlaget AaFK verkar botnlaus fortapt nedst i Eliteserien. Vinn dei i Bergen laurdag kan dei ta bidra til å dra med seg Brann ned ein divisjon.

Men det håpar ikkje gamletrenaren på.

– Eg håper verkeleg Brann klarer seg. Det er viktig både for meg og for norsk fotball. Men i morgon vil vi gjere alt for å vinne.

Han vil ikkje gå inn på kva han tenker er årsaka til at Brann ikkje klarte å etablere seg som eit topplag under hans leiing, men seier det sjølvsagt er ting han ville gjort annleis i sine seks år i klubben.

– Men dette er ikkje tida til å vere etterpåklok. No er det viktigaste det prosjektet eg har byrja på her i Ålesund.

SPARKA: 3. august var Lars Arne Nilsen ferdig som Brann-trenar. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Retur til Stadion

Som Brann-trenar opplevde han stor medgang og motgang. Lars Arne Nilsen trente Brann til opprykk, sølv og bronse i Eliteserien.

Han hevdar han ikkje har tenkt på korleis returen til Stadion vert.

– Eg håper og trur at eg vert godt teken imot av publikum. Eg vert litt skuffa om eg ikkje blir det, og håper det ikkje er «bad feelings».

– Er du nøgd med jobben du gjorde i Brann?

– Hehe ... det må nesten andre svare på, seier han.