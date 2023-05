Lanserer bubilparkering på Nøstet

– Me håpar å få slutt på villparkeringa, seier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) til Bergens Tidende. Dei skriv at Bergen Havn no lanserer eit tilbod til bubilar i Bergen sentrum. Mellom 15. juni og 15. september vil det vera mogleg å parkera bubilen sin i hamneområdet på Nøstet. Målet er at tilbodet skal erstatta villparkering og parkering på Tollbodkaien. Ordninga skal vera ei dag-ordning, og bubilturistane vil ikkje få høve til å overnatta på Nøstet.