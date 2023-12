Lange køer på Osterøy

På fylkesvei 566 ved Sandbrekkane på Osterøy har det hopet seg opp i trafikken etter at to vogntog kjørte seg fast onsdag ettermiddag. Veien har vært stengt ved Haus siden like før klokken 15.

– Klokken 16 sa tungbilberger til oss at det minst kommer til å ta et par timer før kjøretøyene er fjernet og veien er åpnet igjen, sier trafikkoperatør Monica Øksengård.

Dette er hovedveien til og fra Osterøy, og det har vært lange køer onsdag. Omkjøringsmuligheter er ferja mellom Breistein–Valestrand opplyser Vegtrafikksentralen.