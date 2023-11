Lange køer mot Bergen sentrum

Det er lange køer på E39 fra Åsane inn mot Bergen sentrum. Like etter klokken åtte stod køen helt fra påkjøringen fra Tertnes. Årsaken til problemene er at Damsgårdstunnelen fortsatt er stengt mot Sotra etter et sprengningsuhell i natt. Ifølge Statens vegvesen vil det ta tid før køene løser seg opp, selv etter at tunnelløpet er åpnet.