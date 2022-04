Det nærmer seg karaktersetting på alle landets videregående- og ungdomsskoler.

For mange elever er dette en stressende periode.

Flere ønsker time hos skolens helsesykepleier for å lufte tankene, men også for å snakke om mer alvorlige problemer.

På Langhaugen skole i Bergen er helsesykepleier fullbooket i fire uker, og elevene oppfordres til å ta kontakt andre steder for å få hjelp.

Sofie Lill Lønøy er elev ved skolen, og bekymret for konsekvensene av å ikke ha et tilbud å gå til på skolen.

– Jeg kan forstå at helsesøster ikke kan se alle. Men skolen er en trigger for mange, og terskelen blir høyere når man må oppsøke hjelp andre steder, etter skoletid, sier Lønøy.

Foto: Privat

– Veldig hektiske dager

Tore Tveit, rektor ved Langhaugen skole, er bekymret for utviklingen. Han kan bekrefte at helsesykepleierens kalender er fullbooket.

– Det er veldig hektiske dager og veldig stor pågang. Vi har sett en økning de siste årene, sier Tveit.

Tall fra Bergen kommune viser at skolehelsetjenesten i byen hadde over 8000 flere konsultasjoner i 2021 sammenlignet med året før.

Tveit ønsker nå en utvidelse i skolens tilbud. Under pandemien mistet skolen skolepsykologen.

– Helsesykepleier har mye å gjøre, og det er viktig at elevene føler at de blir tatt på alvor, sier Tveit

FULLT: Det er lange køer til helsesykepleier på Langhaugen skole. Foto: Anna Sophie Lehne Drangsland / NRK

– Mer alvorlige problemer

En ny rapport fra SSB viser at effektene av pandemien fortsatt preger helsestasjon- og skolehelsetjenesten i hele landet.

Under pandemien ble mange helsesykepleiere omdisponert til annet arbeid, som smittesporing og vaksinering.

Vestland og Innlandet omdisponerte flest helsepersonell fra helsestasjons- og skolehelsetjeneste under pandemien.

– Vi vet at det er stor pågang og for lite tilgjengelighet. Vi har mange lovpålagte oppgaver å ta igjen, noe som reduserer lavterskeltilbudet om åpen dør og tilgjengelighet, sier Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen for helsesykepleiere i Sykepleierforbundet.

Det har ført til en opphopning av henvendelser og økende alvorlighetsgrad i hele landet.

– De som tar kontakt er flere, har større utfordringer og mer alvorlige problemer enn det vi er vant med, sier Swang.

STILLER KRAV: – Vi må styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Ann Karin Swang. Foto: Kristin Henriksen / NSF

Hun mener kritisk mangel på helsesykepleiere og lite tilgjengelighet hever terskelen for å oppsøke hjelp.

– Suksesshistorien med skolehelsetjenesten er at terskelen skal være lav og tilgjengeligheten høy. Vi driver med helsefremmende og forebyggende arbeid. De skal kunne ta kontakt før problemene blir for store, sier hun.

Helsesykepleiernes tilstedeværelse skal også sørge for at de som trenger mer hjelp får det.

Under pandemien fikk barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk færre henvendelser fordi helsesykepleierne gjorde andre ting, sier Swang.

– Men da vi var tilbake i skolehelsetjenesten igjen eksploderte det.

Ønsker mer ressurser til skolehelsetjenester

Swang mener det er for få helsesykepleiere på jobb og ser til kommunene for å få ansatt flere.

– Det er lovpålagt, og kan ikke velges vekk. Man er nødt til å bruke ressurser på å styrke denne tjenesten. De er nødt til å bruke penger på det, sier hun.

Direktør for barn- og familieetaten i Bergen, Alette Hilton Knudsen, sier til NRK at de er klar over økningen i antall henvendelser fra 2020 til 2021.

– I Bergen kan en i tillegg til skolehelsetjenesten benytte eller oppsøke Utekontakten, Barne – og familiehjelpen, Ung Arena på Nesttun og HFU (Helsestasjon for ungdom).

Hun kommenterer ikke videre planer for å styrke tilbudet på skolene.

Når det gjelder skolepsykologer sier hun følgende:

– Det er godt å høre at psykologressursene er etterspurt, dessverre er det et stort behov og vi må prioritere og fordele mellom skolene og byområdene etter beste evne. I byområdet Bergenhus og Årstad (som Langhaugen vgs. hører til) har vi samlet skolepsykologene på Nøstet. Vi kommer ikke til å endre på dette.