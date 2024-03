Lange køar på E16 i Bergen - og isblokker i vegen

Det er lange køar på E16. Ved rundkøyringa på Trengereid, kor fylkesvegen og europavegen møtast, og cirka ein kilometer aust frå Evanger, kor det er ei pågåande lysregulering, er det søndag ettermiddag lange køar.

– Lysreguleringa ved Evanger har altfor dårleg intervall, og det gjer at det samlar seg enorme køar på begge sider, seier trafikkoperatør Kjetil Gjøn i Vegtrafikksentralen til NRK like før kl. 15.00.

– No har vi bedt om trafikkdirigentar og ventar på å få dei ut. Vi jobbar så fort vi kan for å få ei avklaring på situasjonen og ønsker at alle skal kome seg trygt heim, legg han til.

Han ber folk om å ta omsyn og vere tolmodige.

Ved Sundve mellom Vinje og Voss har fleire isblokker hamna i vegen. Eitt køyrefelt er sperra og entreprenør er på veg.