Lange køar etter kollisjonar

Det er lange køar på E39 frå Åsane mot Bergen sentrum, etter to kollisjonar i sørgåande løp av Fløyfjelltunnelen. Tunnelen var stengt, men no er begge felt opna igjen. Vegtrafikksentralen ber trafikantar vurdera å køyra gjennom Arna for å unngå kø.