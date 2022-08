Lang omkøyringsveg

Stenginga av E16 i Gudvangen gir lange omkøyringsvegar på hovudvegen mellom Bergen og Oslo, særleg for trafikken mellom indre Sogn og Bergen. Frå Lærdal er det anbefalt å køyre om Fodnes-Mannheller og så ferja Lavik-Oppedal over Sognefjorden. Frå Hallingdal er anbefalt omkøyringsveg via riksveg 7 over Hardangervidda. Også E134 Haukelifjell er eit alternativ aust -vest lenger sør.