Låner ut spiss

Sogndal Fotball og Vancouver Football Club har inngått ein eittårig utlånsavtale for Alejandro Díaz Liceaga. skriv klubben på nettsida si. Spissen skal no spele i canadisk Premier League. – Det har vore vanskeleg å få nok speletid. I fellesskap kom vi fram til at dette utlånet er rett, seier Håvard Flo.