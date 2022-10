Lagfører Jakob (23) er på øvelse i Bergen: – Stemningen er skjerpet

– Som lagfører så ser jeg at det er en skjerpet stemning på guttene og jentene våre. Folk tar det høyst seriøst, sier Jakob Stuland Songstad.

Han er sersjant og lagfører i Heimevernet og leder en øvelse på Bergenhus festning i Bergen mandag.

Samtidig som den årlige rutinemessige øvelsen finner sted, har flere tusen bevæpnede heimevernssoldater blitt kalt ut for å bistå politiet ved en rekke samfunnskritiske anlegg ulike steder i Norge. Politiet selv omtaler situasjonen som «svært spesiell»

I Vest politidistrikt har heimevernet overtatt vaktholdet på Kollsnes og på Mongstad for å frigi politiressurser. Noen mil unna, i Bergen sentrum er Songstad med og leder øvelsen.

– På hvilken måte kjenner du at stemningen er skjerpet?

– Det er ikke å legge skjul på at alle har fått med seg hva som foregår i nyhetsbildet og hva som skjer i Europa. Så folk er nok litt mer på. Men utenom det går folk inn i en slags boble: Du går inn i grønn tjeneste fra det sivile liv, sier Songstad.

Fokuserer på øvelsen

Songstad, som er troppsleder under øvelsen i Bergen, sier hovedfokuset ligger på grunnleggende lagferdigheter, som skytetjeneste, og på en best mulig utdannelse av soldatene i heimevernet.

– Hvordan er det å være en del av heimevernet når en slik situasjon oppstår?

– For min del er det veldig givende å kunne trene på oppdrag på en litt annen måte enn man kanskje har gjort før. I tillegg til at man da har fullt fokus, tar flere ressurser i bruk, og at vi ser at det vi gjør resulterer i at vi kan løse oppdraget på en tilnærmet god måte, sier Songstad.

– Det er ingen endring i rutinene?

– Nei, vi gjennomfører øvelsen som vanlig. Folk vet hva de går til og her fortsetter vi som planlagt, sier Songstad.

FOKUS PÅ ØVELSE: Lagfører Jakob Stuland Songstad, sier troppen fokuserer på øvelsen selv om situasjonen i Europa er ekstraordinær. Foto: Lidvard Sandven

Spesialstyrke på Mongstad og Kollsnes

Det er den spesialtrente innsatsstyrken Bjørn West som stiller opp for å bistå politiet på Mongstad og Kollsnes.

Én av soldatene er lege Helena Årvik. Hun er sanitetsansvarlig i troppen.

– Jeg er veldig motivert for å være her og det er god stemning i troppen. Vi er her for å løse oppdrag og det har gått veldig fint så langt, sier hun.

Årvik sier troppen er godt trent på slike situasjoner og at de er forberedt.

MOTIVERT: Helena Årvik i Heimevernets innsatsstyrke Bjørn West, sier hun er motivert for oppdraget politiet har gitt dem på Kollsnes. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Sersjant Amandus Ibsen Børnick i samme styrke sier han merker økt motivasjon fra heimevernssoldater generelt.

– Spesielt i lys av tidligere hendelser og siste tiden så kjenner vi både personlig og resten av troppen at motivasjonen øker. Det ser vi også generelt i heimevernet.

– Hva slags utfordringer møter du nå som du skal være her ute?

– Rent taktisk militært, så ser vi ikke de store utfordringene. Det er mer at alle som kommer her har familie og arbeidsgivere når må svare på kort varsel og komme ut her. I en slik situasjon som denne, viser de mye forståelse. Alt som er ekstraordinært vil jo bli sett på med litt andre øyne enn vanlige aktiviteter, sier Børnick.

Troppssersjant Sigve Sekse, sier innsatsstyrken i heimevernet er forberedt på å være på Kollsnes så lenge politiet trenger dem.