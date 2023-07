Som eit kaldt gufs hugsar vi dei ekstremt høge straumprisane frå sist vinter. På det verste på slutten av fjoråret måtte vi ut med opp mot 10 kroner per kilowattime (kWh).

Om vi skal tru ekspertane blir prisane historisk sett høge også komande vinter, men ikkje på same nivå som sist vinter.

– Vi har det siste året gjort oss nesten uavhengig av russisk gass, og det er meir tilgjengeleg gass på marknaden. Dette har ført straumprisane nedover, seier straumekspert Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Straumprisen vil bli på eit lågare nivå i vinter enn sist vinter, trur Straumekspert Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Foto: NRK

Han forventar ein pris på mellom 1,20 kroner og 1,50 kroner per kilowattime (kWh) i vinter.

– Historisk er det høgt, men det er langt under det ekstreme prisnivået i fjor.

Lilleholt peikar på at det er litt mindre vatn i magasina enn ved eit normalår, men at det truleg vil utgjere ein auke på berre 20 øre per kilowattime.

– Om det skulle bli veldig tørt og magasinfyllinga blir låg, vil det vere mogleg å kjøpe gass frå Europa til ein relativt mykje rimelegare pris enn før, seier han.

Blir påverka av LNG-gass og kjernekraft

Nedgangen i gassprisane skuldast hovudsakleg lettare tilgang på LNG-gass, men også lågare forbruk og høge temperaturar i Europa har spelt inn. Dette har i stor grad kompensert for tapet av russisk gass. Lagertilstanden i EU ligg på nær 80 prosent, noko som blir sett på som tilfredsstillande.

Også at det nye kjernekraftverket i Olkiluoto i Finland produserer for fullt, bidreg til å presse straumprisen nedover.

Heller ikkje kommunikasjonssjef i Lyse Energi, Atle Simonsen, fryktar ekstreme straumprisar i tida som kjem. Han ser føre oss 1 krone per kilowattime (kWh) i sommar, 1,25 kroner i haust og opp mot 1,60 i vinter.

– Europa har lagt om frå russisk til europeisk gass og gassprisane er generelt på eit lågare nivå. Dette gjer at vi unngår ekstremt høge straumprisar, seier han.

Simonsen legg til at magasinfyllinga er på normalt nivå og at det framleis er mykje snø igjen i fjellet.

Etter ein veldig låg straumpris i 2020, auka prisen kraftig gjennom 2021 og 2022. Straumprisen i 2021 var den høgaste målt nokon gong, og i fjor var straumprisen endå høgare.

Snittprisen for straum enda på rundt to kroner per kilowattime i heile Sør-Noreg i fjor. Det er nær tre gonger høgare enn rekordåret 2021 og 20 gonger høgare enn 2020.

Treng haust-regnet

Det største kraftselskapet på Vestlandet, Eviny, ser føre seg ein straumpris på rundt ei krone i det såkalla dyrare straumområdet sør for Sognefjorden (No 5), og om lag det halve nordover mot Midt-Noreg (No 3).

Divisjonssjef Erik Spildo i Eviny seier vêret har mykje å seie i høve til magasinfyllinga til vasskrafta. Krig og gasstilgangen til Europa verkar også inn.

– Får vi ikkje normal haust-nedbør i september og oktober, vil prisen kunne gå opp. Det som skjer internasjonalt med gassprisane vil også fort slå inn på energiprisane hos oss, seier Spildo som per no likevel ikkje ser føre seg skrekk-prisane ein såg førre vinter.