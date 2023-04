Lågaste søkartala til sjukepleie på ti år: – Det er ein alvorleg situasjon

Tala på dei som har sjukepleiar som førsteval til høgare utdanning er det lågaste sidan 2013.

For sjukepleieutdanningane ved HVL samla sett, er det 209 færre førstegongssøkjarar i år sett opp imot 2022.

På campus Førde trur dei at søkarane er blitt skremt vekk.

Sjukepleiarstudentane i Førde skryt av utdanninga, men trur fleire har blitt skremt vekk frå å velje yrket. Foto: Steinar Lote / NRK

– Eg trur mykje av årsaka har med omtalen i media å gjere. At det blir skrive om at det er mykje stress og mangel på bemanning, og at det kan skremme folk, seier sjukepleiarstudent Juni Fosse.

Og det kjem fram i tala som blei presentert i Samordna opptak måndag. Etter oppgang under pandemien har det no gått kraftig nedover.

– Det er ein alvorleg situasjon for landet. Vi har sett nedgang over nokre år no, og her må det handlast raskt framover. Vi har ikkje råd til å vente, seier prorektor ved HVL Anne-Grethe Naustdal.

Ho påpeikar at utfordringa er samansett.

– Her må også myndigheiter og arbeidslivet på bana. Vi må sjå heilskapen i dette.

Kan mangle 40 000 sjukepleiarar om få år

I dag manglar det 7000 sjukepleiarar i Noreg.

Ifølge Helsepersonellkommisjonen kan talet stige til 30 000–40 000 innan 10–14 år.

– Vi som befolkning treng sjukepleiarar og helsepersonell, vi kjem ikkje utanom det. Trenden med nedgang til studiane er alvorleg.

Det seier forbundsleiar i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Samtidig som det blir færre sjukepleiarar blir befolkninga i Noreg eldre og eldre.

Løna er for låg

Ifølge Norsk Sykepleierforbund og studentorganisasjonane er årsaka til at mange vel vekk utdanninga at løna er for låg ut ifrå den belastninga som ligg i yrket.

– Det er arbeidsgjevar sitt ansvar å sørge for at løna er på eit nivå som klara å rekruttere heilt livsviktig kompetanse og at arbeidsstaden er ein plass ein ikkje blir sjuk av, seier Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen meiner det må høgare løn til for at sjukepleiarutdanninga skal bli attraktiv igjen. Foto: William Jobling / NRK

Førebur streik

Måndag starta lønnsoppgjeret for sjukepleiarane og dei vil ha meir enn 5,2 prosent som blei vedteke i LO/NHO-oppgjeret.

– Heilt uaktuelt, seier Spekter-sjef Anne Kari Bratten. Vi held oss innanfor ramma i frontfaget, altså 5,2 prosent.

Dermed kan det gå mot ein sjukepleiarstreik i Noreg.

– Klart vi førebur for streik. Samtidig møter vi konstruktivt og med trua på ein arbeidsgjevar som ser sitt ansvar for å sikre befolkninga helsetenester, svarer forbundsleiar i Norsk Sykepleierforbund.

I Noreg blir det fleire eldre og færre sjukepleiarar. Trenden uroar fleire. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Globalt problem

Det er ikkje berre i Noreg det er mangel på sjukepleiarar og at dei får færre søkjarar til utdanninga.

– Det er ein internasjonal trend, men heldigvis er det ikkje like stor nedgang i Noreg som i samanliknbare land som Danmark, seier Lill Sverresdatter Larsen.

– Det er likevel eit alvorleg signal som både arbeidsgjevarar og politikarar må ta på alvor for å sikre helseteneste, busetting og beredskap over heile landet i åra framover, legg ho til.

Med eit globalt problem kan ikkje Noreg hente sjukepleiarar frå andre land, dermed treng ein alle som vel å utdanne seg som sjukepleiarar.

Sjukepleiarstudent i Førde Torkill Aarflot, meiner det har vore lite positiv omtale av yrket.

– Det har vore ein veldig eintydig framstilling av sjukepleiaryrket. Det er eit veldig vidt yrke der du har eit hav av moglegheiter innanfor privat og offentleg sektor.

Talet på dei som har søkt sjukepleiarutdanninga på HVL har gått ned med 41,5 prosent på eitt år. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) meiner at det enn så lenge er god søking til studiet.

– Det er mange fleire som søkjer enn det er plassar, og målet er at vi fyller opp plassane med motiverte og kvalifiserte søkjarar som gjennomfører og kan bidra ut i samfunnet. Målet er ikkje å ha to eller tre gonger fleire søkjarar enn studieplassar.