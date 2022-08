Mandag går 1324 nye lærere i 14 kommuner i landet ut i streik.

Utdanningsforbundet har trappet opp streiken.

– Vårt håp er å presse KS tilbake til forhandlingsbordet, sånn at vi kan finne en løsning raskest mulig og få en slutt på denne streiken, sa utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NRK forrige uke.

Disse skolene rammes nå Ekspandér faktaboks Her er en oversikt over skolene som rammes av Utdanningsforbundets nye opptrapping. I tillegg kommer de 45 medlemmene som allerede er i streik samt rundt 60 lærere i Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund (se egen faktaboks). Tallene i parentes viser antallet streikende. AGDER FYLKESKOMMUNE

Arendal videregående skole (42) ARENDAL KOMMUNE

Hisøy skole (15) BERGEN KOMMUNE

Gimle oppveksttun skole (3) Slåtthaug skole (34) BODØ KOMMUNE

Alstad ungdomsskole (3) Bankgata ungdomsskole (27) Mørkvedmarka skole (2) Rønvik skole (1) Saltvern skole (1) Østbyen skole (1) GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik skole (1) Vardal ungdomsskole (34) HARSTAD KOMMUNE

Hagebyen skole (22) Heggen barnehager avd blåbærdalen (1) Stangnes skole (1) HAUGESUND KOMMUNE

Hauge skole (1) Håvåsen skole (38) INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Blomsterenga barnehage (1) Susebakke barnehage (1) Indre østfold kommune innovasjon og kommunikasjon (1) Indre østfold kommune tilsyn og forvaltning (1) Askim ungdomsskole (42) Havnås oppvekstsenter avd skole (1) Knapstad barne- og ungdomsskole (1) Spydeberg ungdomsskole (1) Trømborg skole (1) INNLANDET FYLKESKOMMUNE

Gjøvik videregående skole (72) Lena-valle videregående skole avd lena (2) LILLESTRØM KOMMUNE

Kjeller skole (1) Riddersand skole (1) Sten-Tærud skole (1) Tienbråten ressursbarnehage (1) Vardeåsen skole (1) Østersund ungdomsskole (32) MODUM KOMMUNE

Brunes naturbarnehage (1) Søndre modum ungdomsskole (24) Vikersund skole (1) MOLDE KOMMUNE

Bekkevoll ungdomsskole (33) St sunniva barnehage (1) Vågsetra barne- og ungdomsskole (1) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

Molde videregående skole (35) Romsdal videregående skole (2) NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Bodin videregående skole (6) Bodø videregående skole (60) PORSGRUNN KOMMUNE

Borge skole (1) Grønli skole (1) Heistadskolene avd barn (1) Kjølnes ungdomsskole (25) Lyngvegen barnehage (1) Tveten skole (1) Vestsiden skole (2) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Bryne vidaregåande skule (1) Haugaland videregående skole (72) STEINKJER KOMMUNE

Beitstad skole (1) Egge ungdomsskole (30) STJØRDAL KOMMUNE

Halsen ungdomsskole (2) Hegra ungdomsskole (1) Lånke skole (1) Stokkan ungdomsskole (37) TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

Ishavsbyen videregående skole (1) Stangnes Rå videregående skole avd Stangnes (44) Heggen videregående skole (27) Kongsbakken videregående skole (33) TROMSØ KOMMUNE

Kvaløysletta skole (41) Templarheimen barnehage (1) Tromstun skole (1) Trudvang barnehage (1) TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Ole Vig videregående skole (59) Trøndelag fylkeskommune (1) Steinkjer videregående skole (59) VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Porsgrunn videregående skole (50) VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Amalie skram videregående skole (1) Bergen katedralskole (54) Slåtthaug videregående skole (28) Årstad videregående skole (1) VIKEN FYLKESKOMMUNE

Buskerud videregående skole (46) Mysen videregående skole (65) Skedsmo videregående skole (80) Viken fylkeskommune (2) Totalt: 1324

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag aksepterte ikke resultatet etter lønnsoppgjøret i kommunene i vår.

Streiken startet forsiktig i juni, men det ble allerede da varslet opptrapping etter sommeren.

Denne uka har elever på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet få timer på planen.

– Med tenke på at det ikke er like mye skole, så blir det mindre sosialt. Jeg skulle gjerne brukt mer tid på med den nye klassen, sier Alva Norheim, som akkurat har startet i førsteklasse på Bergen katedralskole.

– Viktig å opprettholde rutine

Alvøen har noen venner på skolen fra før, som hun planlegger å sitte på bilioteket med.

Og det var ikke et alternativ å ikke møte på skolen selv om det var frivillig for de elevene som er rammet av streik.

– Jeg synes det er viktig å opprettholde en rutine med tanke på søvn, sier hun.

Mye dødtid

Første uke etter ferien fikk elevene starte opp, men fra mandag har noen skoler store hull i timeplanene.

Ved to ungdomsskoler og en videregående i Bergen blir det tatt ut 130 nye lærere mandag.

Streiken er varslet å bli langvarig.

Dette krangler de om Ekspandér faktaboks Lønn Lærerne: KS har gjort lærerne til lønnstapere for sjette år på rad. Lærerne har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre ansatte i kommuner og fylker. KS: Tallene fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) som Utdanningsforbundet bruker, er lite relevante for å se på lønnsutviklingen. Tall for kommunesektoren viser at de ulike lærergruppene har hatt 1 promille lavere lønnsvekst de siste fem årene enn snittet. Frafall Lærerne: Stadig dårligere vilkår er en årsak til at 40.000 personer med lærerutdanning ikke lenger jobber i skolen. KS: Av rundt 33.000 med lærerutdanning som ikke arbeider i skoleverket, jobber omkring 40 prosent fortsatt innen oppvekst og skole (barnehage, høyere utdanning, SFO, voksenopplæringssentre, folkehøgskoler). Mangel på kvalifiserte lærere Lærerne: Én av fem som underviser i skolen (grunnskole og VGO slått sammen), mangler en godkjent lærerutdanning. KS: Det er ingen lærermangel i Norge, 96 prosent av lærerne i grunnskolen oppfyller kompetansekravene. Den faktiske turnoveren er relativt lav for lærere, rundt 8 prosent, mot rundt 12 prosent i kommunesektoren samlet. Rekruttering Lærerne: Søkertallene til lærerutdanningene går ned for tredje år på rad. Årsaken er blant annet svak lønnsutvikling helt siden 2004 sammenlignet med andre grupper. KS: Årets resultat sikrer alle ansatte gode lønnstillegg, samtidig som det har en klar rekrutteringsprofil. Bare 5 prosent av kommunene sier i KS’ arbeidsgivermonitor at det er «meget utfordrende» å rekruttere grunnskolelærere. Det er lærermangel i noen kommuner, og et overskudd av lærere i andre. Lærere med lang utdanning Lærerne: Lærere med mer enn fire års utdanning lønnes dårligere enn alle andre yrker med like lang utdanning, i både offentlig og privat sektor. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst lønnsmessig uttelling. KS: I årets oppgjør vil nye lærere med masterutdanning være garantert en startlønn på 563.800 kroner. De fleste har funksjonstillegg på toppen av dette, i snitt på 25.000 kroner. Også på lang sikt lønner utdanning seg i kommunesektoren. (Kilder: KS og Utdanningsforbundet)

På Gimle oppveksten har 8.-klassingene bare 2-3-timer i uka, og flere dager med fri.

– Alle elevene har fått møte lærere og klassekamerater og kommet i gang. Men det er klart konsekvensene for elevene er det verste for oss når vi går til en beslutning om streik, sier Bente Myrtveit, lokallagsleder for Utdanningsforbundet i Bergen.

Lærerne på barneskolene er enn så lenge ikke tatt ut i streik. Hun sier det er bevisst å skjerme de yngste.

Bekymret for elevene

På Haugaland videregående skole i Haugesund er 72 lærere i streik. Rektor Solveig Rossebø Kalstad sier elevene vil merke at de kommer bakpå, og at hun er bekymret for elevenes psykiske helse.

Lærere i streik ved Haugaland videregående skole i Haugesund mandag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Det er mange sårbare elever, og under pandemien så vi at det var de som hadde det verst fra før som fikk det verst under pandemien. Det frykter jeg vil skje igjen om streiken blir langvarig.

Rektor Solveig Rossebø Karlstad ved Haugalandet videregående skole i Haugesund. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

På Bergen katedralskole får 11.000 elever en ny skolehverdag fra i dag av. 64 lærere er her tatt ut i streik. Rektor Karen Kristine Rasmussen møter NRK utenfor skolen like før det ringer inn.

- Det blir en amputert skoledag i dag. Elevene får 1-2 fag i løpet av uken. Det viktigste for oss er å ta vare på elevene. Så vi holder skolen åpen og oppfordrer elever til å komme for å ta vare på det sosiale.

På Håvåsen Ungdomsskole er hele 38 av 44 lærere tatt ut i streik. Det betyr at det er seks lærere igjen, to av de i ordinær skole og fire på avdelingen for barn med spesielle behov.

– Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å forholde oss til det som vi får beskjed om, så får vi se hvor lenge det varer, sier rektor Bente Dyngen.

Har 4000 lærere klare

– Vi ser ikke umiddelbar løsning på konflikten. KS har en veldig beinhard retorikk overfor i øyeblikket. Skal vi stå lenge i det, så ønsker vi å ramme tredjepart så lenge så mulig, sier hun.

Hun har over 4000 lærere som skal tas ut i streik i Bergen.

Bente Myrtveit, Utdanningsforbundet sin lokallagsleder i Bergen, sier lærerne har stor streikevilje. Foto: Lisa Sørebø / NRK

I Oslo kommune er det ikke streik. Der ble lærerne enige med arbeidsgiversiden.

Lærerne krever blant annet høyere lønn og bedre vilkår for å forhindre frafall blant lærerne.

Enn så enge står partene langt fra hverandre, og forhandlingsleder Tom Arne Gangsø har uttalt at KS ikke har noe å gi de streikende lærene.