Lærer siktet for seksuell omgang med elever

En lærer i 30-årene fra bergensområdet er siktet for seksuell omgang med elever. Mannen ble pågrepet tirsdag og fremstilles for varetektsfengsling senere i dag Politiet ber om at han fengsles i fire uker, skriver BT.

Mannen er både lærer og trener. Han er i følge avisen siktet for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang med elever.

Det er tre fornærmede kvinner i saken, alle eldre enn 18 år. De tre var også myndige da de straffbare forholdene skal ha skjedd.