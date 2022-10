Lærer erkjenner straffskyld for overgrep

Læreren i 30-årene som er tiltalt for seksuelle overgrep mot syv barn under 14 år, erkjenner straffskyld. – Jeg er skyldig etter tiltalen, sa mannen da saken mot ham startet i Hordaland tingrett onsdag. Mannen jobbet som lærer ved småtrinnet på en skole i Bergen. Han var lærer eller kontaktlærer for flere av de fornærmede. Flere av overgrepene skal ha skjedd i skoletiden.