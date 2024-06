Lærer dømmes til 60 dagers fengsel for å ha sendt toppløsbilder til egne elever

Læreren i den mye omtalte saken hvor hun skal ha sendt seksualiserte bilder og videoer til fire av sine daværende elever, er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel. Hun dømmes for straffeloven §305 for å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn under 16 år.

Hun får også inndratt mobiltelefonen, og må betale oppreisningserstatning på 10.000 kr til en av elevene. Hun må også betale 5000 i sakskostnader.