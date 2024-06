Lærer dømmes for å ha sendt toppløsbilder til egne elever

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • En kvinnelig lærer i Hordaland er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha sendt seksualiserte bilder og videoer til fire av sine elever.

• Hun forsøkte også å bestikke og true en av elevene for å få ham til å tie.

• Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at hun ble hacket, noe retten avviser.

• I tillegg til fengselsstraffen, må kvinnen betale 10.000 kroner i erstatning til en av elevene og 5000 kroner i saksomkostninger.

• Kvinnens telefon blir også inndratt.

• Påtalemyndigheten ba om ti måneders fengsel, men reduserte dette til åtte måneder grunnet lang saksbehandlingstid. Hordaland tingrett mener derimot at 60 dager er en mer riktig straff. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

10. juni startet rettssaken mot en kvinnelig lærer i Hordaland tingrett.

Hun stod tiltalt for å ha sendt seksualiserte bilder og videoer av seg selv på Snapchat til fire av hennes egne elever.

Kvinnen i 30-årene var toppløs, eller danset lettkledd i videoene, som blant annet ble tatt fra en seng, et bad og et solarium.

Guttene var mellom 13 og 14 år, da de ifølge tiltalen fikk tilsendt bilder og videoer i juleferien 2021–2022.

Ifølge tiltalen forsøkte læreren deretter å bestikke og senere true en av elevene for å få ham til tie.

– Da hun sa det ble jeg redd og blokket henne på Snapchat. Det var veldig ekkelt å være på skolen og ha henne som lærer da. Jeg ville ikke komme på skolen lenger, sa gutten i tilrettelagte avhør.

– Uforsvarlig voksen

Kvinnen var ansatt ved en ungdomsskole i bergensområdet, og har hele tiden nektet straffskyld.

I dag kom dommen.

Hordaland tingrett finner kvinnen skyldig i å ha sendt seksualiserte videoer og bilder til egne elever.

I dommen skriver tingretten at «tiltaltes opptreden tilsier med styrke at hun har hatt problemer med å være en ansvarlig voksen i kontakten med tenåringsgutter».

Videre peker tingretten på at hennes uforsvarlighet i kontakt med guttene, gjør det mer troverdig at læreren har sendt de seksualiserte videoene og senere ha forsøkt å bestikke og true til taushet.

Advokat Cecilie Wallevik representerer tre av de fornærmede guttene. Foto: Oskar Rennedal / NRK

– Viktig å bli trodd

Advokatene Cecilie Wallevik og Erik Johan Mjelde representerer de fire guttene.

– Det er en riktig dom, hvor det viktigste er at guttene har blitt trodd. Det hele har vært en stor belastning for dem, sier bistandsadvokat Wallevik til NRK.

Det stiller kollega Mjelde seg helhjertet bak.

– Guttene er glade for at hun er dømt. Alternativet hadde vært at hennes anklager mot dem hadde blitt trodd. Guttene er trodd på at det er læreren som har sendt dette og det var viktig, sier bistandsadvokat Mjelde til NRK.

At straffen ble lavere enn påtalemyndigheten hadde bedt om, er ikke det som er fokus, understreker Mjelde:

– Selve straffeutmålingen er ikke så viktig for guttene. De vil bare legge saken bak seg.

Erik Johan Mjelde er bistandsadvokat for en av de fornærmede. I retten viste han også til hvor uheldig det har vært at guttene selv ble mistenkeliggjort. Foto: NRK

Kvinnens anklager om hacking ble avvist

Kvinnen erkjenner å ha sendt og solgt seksualiserte videoer og bilder, blant annet på OnlyFans.

Hun mener at hun ble hacket og at bilder og videoer derfor kom på avveier, noe hun mener forklarer hvordan de endte opp på elevenes telefoner.

Dette avfeier politiet, som mener det er usannsynlig at kvinnen kan ha blitt hacket i den aktuelle tidsperioden.

I retten viste spesialetterforsker Rune Kenneth Bauge til at IP-adressen på kvinnens mobil var tilknyttet hennes hjem, og at det derfor må ha vært kvinnen som logget seg på egen mobil.

Hordaland tingrett trekker frem guttenes troverdighet som et tungtveiende moment for at kvinnen må finnes skyldig, og viser til at guttenes forklaring i stor grad er støttet av tekniske bevis. Retten mener følgelig at kvinnens forklaring ikke er troverdig.

Ba om åtte måneders fengsel

Politiadvokat og aktor Eli Valheim ba retten om ti måneders fengsel for kvinnen, men reduserte dette til åtte måneder grunnet lang saksbehandlingstid.

Hordaland tingrett mener at 60 dager er en mer riktig straff.

Valheim ba også om at kvinnens telefon ble inndratt og at hun dømmes til å betale erstatning til de krenkede elevene.

Aktor Eli Valheim ba retten om åtte måneders fengsel for kvinnen. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Det gir retten Valheim medhold i.

Kvinnens telefon inndras og hun må betale 10.000 kroner til en av elevene, og 5000 kroner i saksomkostninger.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra kvinnens forsvarer.