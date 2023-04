Lærarstudentane på Stord minst fornøgde i landet

Det skriv Khrono.

Resultata kjem frå undersøkinga Studiebarometeret, der studentar over heile landet svarar på kor nøgd dei er med utdanninga dei går på. Studentane svarar på ein skala frå 1 til 5, der 5 er best. Det nasjonale snittet for tilfredsheit på grunnskulelærarutdanningane er på 3,4. På botn av lista finn ein begge grunnskulelærarutdanningane til Høgskulen på Vestlandet på Stord, med resultat på 2,5 og 2,3.